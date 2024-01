Cross Country, l'ASD Puglia Challenge presenta i nuovi campionati in una conferenza

Il ciclismo fuoristrada ritorna protagonista in Puglia e Basilicata, con Corato a fare come sempre da punto di riferimento per l'area. Decisiva l'abnegazione e la passione del team ASD Puglia Challenge, nella figura di Domenico Del Vecchio, organizzatore e promotore degli eventi, nonché coordinatore regionale del movimento.Saranno ben due infatti i campionati in partenza nel mese di febbraio: il primo, il Challenge XCP MTB Puglia, partirà domenica 11 febbraio da Ruvo di Puglia, il secondo, di Cross Country Olimpico, avrà il primo "start" domenica 25 febbraio ad Alberobello. Entrambi i circuiti saranno presentati alla città di Corato, Mercoledì 7 febbraio alle 18:00, nella cornice della Sala Verde di Palazzo di Città.Tanti i relatori d'eccezione per l'evento:Carmine AcquasantaVice presidente vicario FCI nazionaleGiuseppe CalabresePresidente regionaleFCI PugliaFrancesco TarantiniPresidente parco dell'alta MurgiaGiuseppe ChiericoCoordinatore rappresentative regionali FCI PugliaGaetano NestaPresidente provinciale Bari Bat FCIFrancesco VellutoConsigliere regionaleGiacomo Brucoli responsabile struttura regionale giovanissimiAntonio NotarpietroNEW Bike AndriaAnna CicconeASD LocorotondoAlla conferenza stampa di presentazione sarà consegnata una targa ai vincitori assoluti del Challenge XCP Puglia 2023 (Antonio Notarpietro e Anna Ciccone) alla presenza anche dell'Assessore allo Sport Beniamino Marcone.Challenge XCP:Il circuito Challenge XCP MTB Puglia è dedicato alle gare in Mountain Bike "Off Road" e si estenderà tra Puglia e Basilicata. Le gare in questione non si sviluppano su un circuito, dunque sono basate su un unico giro, ed ogni tappa può essere lunga dai 45 km (Mezzofondo) ai 60 (Marathon). Nella fattispecie, questo campionato vedrà dieci squadre (nove pugliesi, una lucana) impegnate in dieci tappe: sei di Mediofondo e quattro di Marathon. Tali gare hanno doppio valore, sportivo e di promozione di territorio, in quanto esse vengono svolte in punti dal valore storico, ambientale, culturale, turistico importante. In questo circuito, Corato ha la sua tappa, la sesta, allorquando si svolgerà la 3^Medio Fondo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Ultima tappa il 6 ottobre a Monte Sant'Angelo.Cross Country OlimpicoCome suggerisce il nome della disciplina, questa specialità è Olimpica. Si svolge in percorsi di gara su circuiti da 4 a 6 km da ripetere più volte, misti, ondulati, con discese tecniche, strade Forestali, sentieri rocciosi e ostacoli artificiali. Qui saranno dodici le tappe, dieci in Puglia, una in Calabria, una in Basilicata. Start il 25 febbraio da Alberobello, gran finale a Corato, il 29 settembre al 1° XC Puglia Challenge.Invitiamo dunque appassionati o semplici curiosi a seguire la conferenza di mercoledì 7 febbraio, per scoprire insieme il meraviglioso mondo del ciclismo fuoristrada.