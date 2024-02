Mediofondo All Bike Corgom: Semeraro e Parisi i più veloci

Domenica 11 febbraio 2024 si è svolta a Ruvo di Puglia la terza edizione della Mediofondo All Bike Corgom, prova inaugurale del circuito regionale pugliese del fuoristrada Challenge XCP Mtb Puglia. La gara, organizzata dal Team All Bike Ruvo di Puglia, ha visto la partecipazione di 250 bikers, che si sono sfidati su un percorso di circa 50 chilometri, interamente sterrato, tra le colline del Parco dell'Alta Murgia e dell'Agro del Comune di Ruvo di Puglia.Nella gara maschile, il più veloce è stato il fasanese Roberto Semeraro del team Eracle ASD, che ha tagliato il traguardo in 01:46:06,475, precedendo di quaranta secondi Francesco Mignoli, dell' ASD Bike & Sport Team e di cinquanta secondi Antonio Vigoroso, suo compagno di squadra. Semeraro ha confermato il suo ottimo stato di forma e la sua leadership nel circuito Challenge XCP Mtb Puglia, dove ha già vinto diverse tappe nelle scorse edizioni.Nella gara femminile, invece, ha trionfato Mara Parisi, atleta lucana. Parisi, che corre per l'ASD Bike&Sport team, ha completato il percorso in 02:10:47,661, staccando di sette secondi Anna Ciccone, campionessa in carica del team Eracle ASD.La Mediofondo All Bike Corgom è stata la degna inaugurazione di un circuito che promette scintille e grande spettacolo.