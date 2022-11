Festa Corato, piegato il Manfredonia nella bolgia del "Coppi"

CORATO-MANFREDONIA 2-0 Reti: 12' Koné, 95' Santoro.

Splendida prestazione e vittoria meritatissima per il Corato, che ha imposto l'alt al Manfredonia capolista aggiudicandosi il big match del sesto turno del girone A di Eccellenza.I neroverdi di, sostenuti dal massiccio e caloroso pubblico del "Coppi" di Ruvo di Puglia, hanno sbloccato il risultato dopo 12 minuti grazie alla rete siglata da Koné con un destro rasoterra da fuori area non trattenuto dal portiere avversario e sono riusciti a gestire la situazione, tenendo testa ai tentativi della compagine sipontina con un paio di interventi efficaci di Addario. Il 2-0 a tempo quasi scaduto, in contropiede, è stato siglato da Santoro. Il Corato ha quindi accorciato a tre sole lunghezze il divario rispetto alla testa della classifica ma ha ancora una partita in meno: giovedì 10 novembre, sempre fra le mura amiche, si giocherà il secondo tempo della sfida con il Foggia Incedit, sospesa sullo 0-0 per infortunio dell'arbitro. Campanella e compagni, vincendo, salirebbero al comando della graduatoria.