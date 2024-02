Francesco Lops, il Coratino che fa sognare la Cavese: primo gol in campionato per lui

La Cavese, capolista del girone G di Serie D, ha trovato nel giovane Francesco Lops un nuovo protagonista. Il centrocampista classe 2005, originario di Corato, ha segnato il suo primo gol in campionato domenica scorsa, decidendo la sfida contro il Gladiator al 75' e regalando i tre punti alla squadra del nuovo mister Di Napoli.Lops, che era arrivato in prestito dal Bari a gennaio, aveva già esordito con la maglia blufoncè in Coppa Italia, andando subito in rete contro la Fidelis Andria, nonostante la sconfitta per 3-1. Con il Bari Primavera, il talento pugliese aveva messo a segno 10 reti nel primo scorcio di stagione, attirando le attenzioni di diversi club.Lops, come dichiarato in un'intervista di qualche giorno fa, si è sentito subito accolto in un bellissimo gruppo. Esprimendo la sua preferenza per il ruolo di mezzala, ma si è detto pronto ad adattarsi alle richieste del mister.La Cavese, al quarto risultato utile consecutivo, ora è a +9 sulla Nocerina, ad undici match dal termine. Il prossimo impegno sarà domenica in trasferta contro il Trastevere, squadra impegnata nella complicata lotta salvezza. Lops cercherà di ripetersi e di continuare a far sognare i tifosi metelliani.