Giornata pro-Corato per la sfida interna contro il Manfredonia

Non saranno validi gli abbonamenti, prezzo unico del tagliando fissato in 5 euro

L'Usd Corato calcio ha indetto la Giornata pro-Corato in occasione della sfida di domenica 6 novembre al "Coppi" di Ruvo di Puglia contro il Manfredonia, capolista del girone A del torneo regionale di Eccellenza pugliese.Gli abbonamenti, in questa circostanza, non avranno validità. Il prezzo del biglietto unico è stato fissato dal club neroverde a 5 euro mentre gli under 16 accederanno gratuitamente all'impianto ruvese. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 14:30.