Porta blindata per il Corato di mister Fabio Di Domenico. La società neroverde ha confermato l'estremo difensore Giuseppe Loiodice, coratino doc classe 1994, che andrà a far coppia con Paride Addario garantendo solidità fra i pali., protagonista tra Eccellenza e Serie D con le maglie di Bisceglie, Termoli, Terlizzi, Canosa, Unione Calcio Bisceglie, è tornato a giocare per la squadra della sua città nella scorsa annata: «Sono molto felice ed orgoglioso di aver nuovamente scelto il Corato. Non ho esitato due volte, sono stato subito convinto a giocare ancora per questi colori. Non vedo l'ora di cominciare, sarò sempre a disposizione di mister Di Domenico e dei miei compagni di squadra» ha commentato.Ulteriori movimenti di mercato in entrata potrebbero essere ufficializzati a breve: un obiettivo è l'attaccante andriese, 34 anni, nell'ultima stagione al Melfi in Eccellenza lucana (28 reti realizzate) e grande esperienza soprattutto in D. Due under dal vivaio del Bitonto dovrebbero trovare spazio nel roster coratino: gli attaccanti classe 2003