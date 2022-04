1-1 al "Coppi" di Ruvo nell'ininfluente match dell'ultimo turno di Eccellenza tra Corato e San Severo. I neroverdi del presidente Maldera hanno concluso la loro stagione con 61 punti all'attivo e un secondo posto nel girone A che lascia un po' di amaro in bocca, considerando le opportunità sprecate per giocarsela fino in fondo con il Barletta, che ha conquistato il pass per la finale promozione.Neroverdi subito in vantaggio: il destro di prima intenzione di, dopo appena quattro minuti, si è infilato alle spalle dell'estremo dauno Carella. Il forte vento ha condizionato la partita: tante le conclusioni dalla lunga distanza, poche le opportunità nitide costruite sui due fronti. Bozzi, in apertura di ripresa, ha calciato male da buona posizione con il destro. Match dai ritmi sempre più bassi ma a pochissimi giri di lancette dal termine, sugli sviluppi di un'azione piuttosto confusa, l'ex Bisceglie Lamatrice ha pareggiato i conti con un destro rasoterra dall'interno dell'area coratina su cuinon ha potuto far nulla. L'estremo neroverde si è prodigato in una respinta in tuffo su una bella girata per evitare guai peggiori. Ora si aprirà una lunga fase di riflessione sugli assetti futuri del club, le strategie e gli obiettivi da fissare in vista della prossima annata sportiva.