24 anni ma alle spalle già numerose esperienze fra i settori giovanili di Serie A e i campionati senior, con il debutto, appena 16enne, in Serie C a Barletta. Il biscegliesesarà ancora uno dei perni della difesa del Corato di mister Fabio Di Domenico: il club neroverde ha confermato il centrale anche per la stagione 2022-23.Guglielmi, classe 1998, ha indossato in carriera le maglie dei settori giovanili di Verona e Frosinone e delle prime squadre di Barletta, Siena, Agnonese, Cittanovese, Palmese e Bisceglie. In questa annata si troverà nella curiosa situazione di affrontare non una ma ben due formazioni della sua città: il Bisceglie e l'Unione.