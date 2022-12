CORATO-UNIONE CALCIO BISCEGLIE 3-0 Corato: Addario, Suriano (27' st Bozzi), Kone (44' st Bianco), Diomande, Frappampina (19 'st Santoro), Brandonisio, Cannito, Zaza (27' st Sanguedolce), Campanella (37' st Dispoto), Ripanto, Colabello. A disp.: Loiodice, Prekducaj, Mbaye, Sabbar. All.: Di Domenico.

Unione Calcio Bisceglie: Giovanni Lullo, Saverio Lullo, Stella, Monopoli, Binetti (21' st Andriano), Bufi, Zinetti (30' st Di Palma), Morra, Amoroso (27' st Di Palma), Amoroso, Saani (34' st Stancarone), Petrignani(42' Cascione). A disp.: Ancona, Preziosa, Piccolo, Andriano, De Marco, Dell'Olio. All.: Rumma.

Arbitro: Consales di Foggia.

Assistenti: Sibilio e Lovecchio di Brindisi.

Reti:19' Suriano, 38' Kone, 79' Suriano.

Note: ammoniti Zinetti, Binetti, Cannito, Campanella, Bozzi, Di Palma. Espulso Saverio Lullo all'81'.

Le cifre non mentono: dodici risultati utili su 14 incontri di campionato, secondo posto in classifica nel gruppo A alle spalle del Manfredonia, appena 7 reti incassate. Il Corato ha aperto il girone di ritorno e chiuso l'anno solare con un sonante 3-0 rifilato all'Unione Calcio Bisceglie nel confronto del "Coppi" di Ruvo. Una prova di spessore e maturità al cospetto degli azzurri di mister Rumma, alla sesta battuta d'arresto e adesso appena due lunghezze al di sopra della zona playout.I neroverdi hanno preso subito le redini del match, provandoci al 12' con un'inzuccata di Brandonisio bloccata da Giovanni Lullo. L'opportunità propizia per sbloccare il punteggio è capitata sui piedi di Suriano, servito da Kone: il bomber andriese non se l'è lasciata sfuggire regalando il vantaggio ai suoi. Un tentativo di Saani si è spento sul fondo poco dopo la mezzora e al 38' il Corato ha trovato il raddoppio grazie a Kone, lesto nel girare al volo un calcio piazzato di Frappampina.L'Unione ha cercato di reagire nella ripresa mentre i padroni di casa si sono limitati, almeno per una fase, a gestire la situazione favorevole. Una bella parata di Addario al 60' su Morra e il salvataggio sulla linea di Ripanto sul tentativo a botta sicura di Amoroso al 65', oltre a un penalty reclamato dal collettivo ospite per un presunto fallo di Ripanto su Amoroso, hanno preceduto la conclusione di Andriano oltre la traversa (70'). Il Corato, implacabile, ha mantenuto i nervi saldi e chiuso i conti con Suriano al 79', andando vicino anche al quarto gol con Cannito dal limite, al quale Giovanni Lullo si è opposto. Gli azzurri hanno chiuso in inferiorità numerica per il rosso diretto a Saverio Lullo (fallo da ultimo uomo). La pausa natalizia sarà utile ai neroverdi per completare il processo di inserimento degli ultimi arrivati (domenica ha debuttato Dispoto) e continuare a mantenere l'attenzione altissima sulle dinamiche del mercato. I ragazzi di mister Di Domenico sono attesi il prossimo 8 gennaio sul campo dell'Unione Sportiva Mola quinto in graduatoria. L'Unione ricomincerà invece dal confronto del "Di Liddo" con il Borgorosso Molfetta.