Il Corato finisce sotto di due reti e con un uomo in meno dopo dieci minuti

BISCEGLIE-CORATO 2-0 Bisceglie: Tarolli, Di Pierro, Logrieco (33' st Poverino), Paolillo, Sanchez, Rodriguez, Bonicelli (26' st Fanelli), Dargenio, Di Rito, De Vivo (26' st Grumo), Salguero. A disp.: Zinfollino, Pissinis, Ferrante, Marasciulo, Losapio, Romeo. All.: Cinque.

Corato: Addario, Colabello, Santoro, Ripanto, Cannito, Zaza, Diomande, Brandonisio (22' st Sanguedolce, 50' st Volpe), Mbaye (14' st Sabbar), Suriano, Frappampina. A disp.: Loiodice, Lorusso, Bianco. All.: Di Domenico.

Arbitro: Lucanie di Molfetta.

Assistenti: Magnifico e Palermo di Bari.

Reti: 6' Di Rito, 10' Salguero.

Note: ammoniti Paolillo, Zaza, Santoro. Cannito. Espulso Ripanto al 5' per fallo di mani in area. Calci d'angolo: 4-5. Recuperi: 2' pt, 5' st.

COPPA ITALIA ECCELLENZA - Primo turno fase regionale

Il Bisceglie è più avanti sia sul piano fisico che sotto il profilo dell'organizzazione di gioco e, con ogni probabilità, passerà il turno. Corato da rivedere, con diverse attenuanti relative ad un organico non ancora completo ed all'inizio complicato che ne ha pregiudicato la prestazione. L'andata del doppio confronto della fase regionale di Coppa Italia si è chiusa virtualmente dopo appena dieci minuti: merito degli stellati di Franco Cinque, che hanno messo a segno due reti e gestito la situazione. È mancato un pizzico di cattiveria aggiuntiva per incrementare il bottino. Quanto ai neroverdi, già aver evitato un passivo ancora più pesante - considerato il modo in cui si erano messe le cose - è incoraggiante, al netto di una prova insufficiente.Ottimo approccio al match della compagine di casa, subito molto propositiva. Un'iniziativa orchestrata da Bonicelli (buona prova) e Di Rito ha portato ad un tiro a botta sicura del centravanti 37enne, respinto con un braccio da Ripanto: inevitabili il penalty e l'espulsione., dal dischetto, ha calciato bene e angolato ma Addario è riuscito a respingere, proprio sui piedi dell'esperto attaccante argentino, che con un tap-in ha sbloccato il punteggio.Trovato il vantaggio, il Bisceglie ha spinto alla ricerca del bis, con l'intento di approfittare del momento confuso degli avversari, rimasti in inferiorità numerica. Chance in contropiede per Salguero all'8': tentativo ribattuto dall'estremo ospite che poi ha bloccato il pallonetto di Di Rito. Raddoppio rimandato di un paio di minuti: ripartenza implacabile del veterano Di Rito, il cui traversone ha trovato puntuale l'inzuccata diCorato alle corde ma generoso nel tentare di produrre una reazione. Proteste neroverdi al 12' per un contatto in area tra Mbaye e Rodirguez ma l'arbitro ha lasciato proseguire; un minuto più tardi tentativo timido di Frappampina dalla lunga distanza neutralizzato daTarolli. Bello spunto personale di Mbaye e sinistro di poco alto oltre la traversa (15'). Fuori misura il sinistro di De Vivo, bravo Addario al 20' nello smanacciare la botta di Dargenio. La partita è entrata in una lunga fase di stanca.Pochissimo da segnalare nella ripresa, complice il caldo: incornata di Rodriguez sugli sviluppi di un corner intercettata da Addario (64'). Improvvisa fiammata degli ospiti a metà ripresa con il subentrato Sanguedolce, il cui traversone basso non ha trovato solo per un soffio la correzione di Suriano. Ci ha provato ancora Dargenio, dalla lunga distanza, all'87': pallone bloccato dall'estremo coratino. Ritorno al "Coppi" di Ruvo domenica 11 settembre.Real Siti-Manfredonia 2-2Orta Nova-San Marco 1-1San Severo-Foggia Incedit 3-0Trani-Polimnia 0-1Unione Mola-Borgorosso Molfetta 1-1Canosa-Unione Calcio Bisceglie 1-0Castellaneta-Arboris Belli 2-5Manduria-Ostuni 2-2Massafra-Ginosa 2-0Maglie-Matino 1-1Avetrana-Ugento 0-1Novoli-Gallipoli Football 0-1Città di Gallipoli-Otranto 3-0