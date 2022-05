Ribaltare le sorti del doppio confronto non sarà semplice ma ritenerla impresa impossibile è al tempo stesso un'esagerazione. Il Corato può farcela, a patto di interpretare la sfida di ritorno contro il Sava in modo diametralmente opposto rispetto all'abulica prestazione di domenica scorsa. Sul rettangolo del "Curlo" di Fasano, impianto individuato dopo un'estenuante ricerca, i neroverdi di mistersono chiamati ad una prova d'orgoglio: il 2-0 rimediato all'andata non lascia spazi di manovra ae compagni.La dirigenza, consapevole della necessità di garantire il massimo supporto possibile al team, ha disposto l'ingresso gratuito per il match in terra fasanese (fischio d'inizio alle 16). La propettiva di una partecipazione alla fase nazionale dei playoff per il salto in Serie D non è al momento concreta, perché dovrebbero verificarsi condizioni esterne come il successo del Martina nella finalisima regionale e il trionfo del Barletta nella finale di Coppa Italia di Eccellenza. È d'obbligo, in ogni caso, non lasciare nulla di intentato ed evitare che una leggerezza possa tramutarsi in rimpianto.