Il cuore della NMC non basta: Mola vince anche “Gara 3” e ottiene la promozione in Serie B2

Sfuma definitivamente il sogno Serie B per la Nuova Matteotti Corato, che davanti al pubblico amico del Palalosito cede 55-72 ad un Mola semplicemente superiore.Partita mai in discussione con Mola che preme il piede sull'acceleratore già in avvio di partita con un break di 9-2 confezionato da Barnaba e Amigo, prima di subire il ritorno di Corato che accorcia le distanze fino al -3 con cui si chiude il primo quarto grazie ad un coriaceo Baldin (il migliore dei suoi con 14 punti, insieme a Giovara): 13-16.Nel secondo quarto la formazione di coach Castellitto incrementa il vantaggio con Di Diomede e Preite (13-21). Gatta e Olocco provano a tenere in linea di galleggiamento i padroni di casa ma Mola approfitta della serata storta della NMC dal punto di vista realizzativo e, grazie a tre canestri consecutivi di Calisi, raggiunge la doppia cifra di vantaggio: si va all'intervallo lungo sul 25-35.All'uscita dagli spogliatoi non arriva la reazione tanto attesa dei ragazzi di coach Di Salvatore e gli ospiti, con un parziale di 8-0 costruito nel corso del terzo quarto, incanalano la partita verso un binario preferenziale: Barnaba e Amigo (autori di 30 punti complessivi) sono vere e proprie spine nel fianco per la NMC e i loro canestri consentono a Mola di andare all'ultimo mini-riposo sul 38-55.Nel quarto periodo Corato prova a ritornare in partita ma gli ospiti, con autorevolezza e concentrazione, conservano il vantaggio fino al definitivo 55-72 che sancisce il salto di categoria per Mola e la fine di un sogno per la Nuova Matteotti Corato.CORATO: D'Imperio 2, Martinelli, Gatta 11, Olocco 6, Paulauskas 4, Razic 4, Chornohrytskyi n.e., Giovara 14, Baldin 14, N.Markovic, L.Markovic, Bojang. Coach: Di SalvatoreMOLA: Di Diomede 5, Didonna 4, Amigo 14, Di Lascio 7, Preite 10, Brunetti 2, Calisi 13, Dar.Lepore 1, Dan.Lepore, Ardito, Barnaba 16 Coach: CastellittoParziali: 13-16; 25-35; 38-55; 55-72Arbitri: Di Vittorio di Ruvo e Farina Valaori di Brindisi