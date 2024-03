Il Basket Corato agli spareggi nazionali Under 19 Eccellenza

Strepitoso risultato nel campionato under 19 d'eccellenza per il Basket Corato del presidente Antonio Marulli. Al termine di un campionato esaltante condito da 18 vittorie e 4 sole sconfitte chiuso al secondo posto (con il miglior attacco e la seconda miglior difesa del torneo) dietro Francavilla (meritatamente prima e direttamente alle finali nazionali di categoria), i coratini si sono guadagnati l'accesso e la partecipazione agli spareggi nazionali dove affronteranno in semifinale la PGC Cantù. Decisiva per i ragazzi di coach Juan Manuel Gattone la vittoria 77-63 ottenuta nell'ultimo match casalingo contro Scafati. Un grandissimo risultato per il presidente Marulli, il vicepresidente Pieraldo Capogna e tutto lo staff societario, che ha imboccato con decisione la linea della crescita di ragazzi futuribili, di proprietà societaria, da lanciare e far crescere in campionati anche senior.Un progetto portato avanti con competenza e convinzione dal direttore generale Roberto Caterina, dal direttore sportivo Francesco Martinelli (senza dimenticare tante altre figure societarie altrettanto importanti senza il cui lavoro quotidiano tutto questo non sarebbe stato possibile) e da tutto lo staff tecnico, che crede fortemente in questa linea che sta già pagando con i ragazzi "coratini" che si stanno mettendo sempre più in mostra e con il progetto Corato che riscuote sempre più consensi anche a livello nazionale. Giocatori come i 2007 Cabodevilla e Bavaro, grande protagonista con Scafati, solo per citarne alcuni, stanno crescendo sempre di più ed altri sono già in rampa di lancio grazie ad una visione ed una gestione societaria sana, ad un ottimo lavoro di scouting. Corato torna dopo tanti anni ad affacciarsi alla ribalta nazionale grazie all'ottimo lavoro di coach Juan Manuel Gattone, di coach Niki Ceci e del preparatore fisico Mauro Menna, che hanno forgiato sul campo una squadra giovane, dinamica e talentuosa rendendola un gruppo compatto e vincente, anche in serie B Interregionale, dove lo stesso gruppo stalottando per qualificarsi ai playoff. Gruppo dall'età media giovanissima che ha sovvertito pronostici che ad inizio anno lo davano per spacciato e già retrocesso e che ha saputo stupire e fatto innamorare tutti di se giorno per giorno.Un grande risultato anche per il basket pugliese, che si rilancia e si conferma anche in campo giovanile e piazza due realtà come Francavilla ed appunto Corato nel basket che conta facendo restare a casa piazze come Napoli, Scafati e Salerno.Ora gli spareggi nazionali dove la squadra coratina, con in testa il capitano Daniel Del Tedesco, cercherà di non svegliarsi da questo sogno ed inseguirà l'approdo alle finali nazionali. Certamente non sarà facile, ma i neroverdi ce la metteranno tutta per dimostrare di non essere arrivati per caso a questo appuntamento, sapendo che questo per loro e per la società, è soltanto un punto di partenza verso traguardi ancora più importanti e prestigiosi.