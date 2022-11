CORATO-BISCEGLIE 0-0 Corato: Addario; Spadavecchia, Ripanto, Campanella, Colabello; Brandonisio (34' st Zaza), Cannito, Diomande; Frappampina (27' st Mbaye), Suriano (39' st Bozzi), Kone. A disp. Loiodice, Santoro, Sanguedolce, Stefanelli, Bianco, Prekducaj. All.: Di Domenico.

Bisceglie: Tarolli; Pissinis, Sanchez, Mastrippolito; Dambros, Dargenio, Stefanini, De Vivo (47' Rodriguez), Logrieco; Bonicelli, Di Rito (32' st Salguero). A disp. Zinfollino, Fanelli, Grumo, Di Schiena, Di Pierro, Barletta, Losapio. All.: Cinque.

Arbitro: Caldararo di Lecce.

Note: calci d'angolo 1-9; ammoniti: Kone (C), Spadavecchia (C), Pissinis (B), Logrieco (B), Brandonisio (C); espulso Mastrippolito (B) per somma di ammonizioni; recupero pt 1', st 7'.

ECCELLENZA, girone A - 10ª giornata

CLASSIFICA

ECCELLENZA, girone A - 11ª giornata

Nulla di fatto al "Coppi" di Ruvo di Puglia nel confronto al vertice tra Corato e Biseglie, senza dubbio il più atteso nel programma del decimo turno nel girone A di Eccellenza. Lo 0-0 maturato al termine della sfida è specchio fedele dell'equilibrio emerso sul terreno di gioco. La pioggia ha condizionato l'andamento della partita, alla quale ha assistito un pubblico numeroso.Proteste biscegliesi per un presunto contatto in area ai danni dell'ex Di Rito ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Corato al tiro con un ottimo Kone al 21' (rasoterra bloccato da Tarolli) e al 27' (botta sull'esterno della rete), nerazzurri più propositivi nel secondo tempo: il sinistro di Logrieco al 47' non ha prodotto gli effetti sperati mentre Addario si è rivelato decisivo su Bonicelli al 64'. Fuori misura un tentativo di Nicolas Di Rito a metà frazione. Finale apertissimo: Bisceglie in dieci (espulso Mastrippolito), neroverdi vicini al colpo del ko sugli sviluppi di un calcio d'angolo in pieno recupero ma Tarolli, d'istinto, ha salvato il risultato sull'inzuccata di Ripanto.La situazione di classifica resta immutata, anche alla luce del pareggio del Manfredonia a Polignano. Il team sipontino è al comando insieme al Corato mentre il Bisceglie continua ad inseguire a due lunghezze.Canosa-Real Siti 2-0Polimnia-Manfredonia 0-0San Marco-Borgorosso Molfetta 2-1San Severo-Orta Nova 1-0Unione Calcio Bisceglie-Foggia Incendit 1-0Unione Sportiva Mola-Vigor Trani 2-1Manfredonia, Corato 23;21; Unione sportiva Mola, Canosa 17; Unione Calcio Bisceglie, Borgorosso Molfetta 15; Real Siti, San Severo 13; Orta Nova 11; San Marco in Lamis, Polimnia 10; Foggia Incedit 3; Vigor Trani 0.Borgorosso Molfetta-San SeveroCorato-San Marco in LamisFoggia Incedit-Real SitiManfredonia-Unione Calcio BisceglieOrta Nova-Unione Sportiva MolaVigor Trani-CanosaBisceglie-Polimnia