Pareggio esterno per il Corato nel domicilio dell'Orta Nova

In gol Brandonisio per i neroverdi, sempre più vicini al secondo posto in classifica

ECCELLENZA, girone A - 7ª giornata

CLASSIFICA

ECCELLENZA, girone A - 8ª giornata

Quinto risultato utile consecutivo per il Corato, bloccato sull'1-1 nella sfida di San Ferdinando di Puglia contro l'Orta Nova. I neroverdi di mister Di Domenico hanno replicato nella ripresa con Brandonisio (seconda rete stagionale) all'iniziale svantaggio firmato da Lamacchia nel corso della prima frazione. Peccato perché con un pizzico di fortuna in più si sarebbe potuta concretizzare l'ennesima vittoria di un ottimo avvio di campionato.La sconfitta interna del Bisceglie contro il Borgorosso Molfetta ha avvicinatoe compagni alla seconda posizione in classifica nel girone A di Eccellenza, che ora è distante un solo punto. Il Corato, fra l'altro, ha anche "mezza" partita da recuperare, ovvero il secondo tempo del confronto interno con il Foggia Incedit, sospeso per infortunio dell'arbitro sullo 0-0. Domenica prossima, al "Coppi" di Ruvo di Puglia, l'atteso incrocio con il Manfredonia capolista.Bisceglie-Borgorosso Molfetta 0-1Canosa-San Marco in Lamis 0-0Foggia Incedit-Unione sportiva Mola1-2Manfredonia-San Severo 2-0Real Siti-Unione Calcio Bisceglie 1-1Vigor Trani-Polimnia 1-4Manfredonia 19; Bisceglie 14;, Unione sportiva Mola 13; Borgorosso Molfetta 12; Orta Nova, San Severo 10; Unione Calcio Bisceglie, Real Siti 9; Canosa 8; San Marco in Lamis, Polimnia 7; Foggia Incedit 2; Vigor Trani 0.Borgorosso Molfetta-Orta NovaPolimnia-Foggia InceditSan Marco in Lamis-BisceglieSan Severo-Vigor TraniUnione Calcio Bisceglie-CanosaUnione sportiva Mola-Real Siti