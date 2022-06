Vito Tisci, presidente del comitato regionale pugliese della Federcalcio, ha convocato i rappresentanti legali delle società aventi diritto a partecipare al prossimo campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2022-2023 per un meeting di confronto in programma mercoledì 6 luglio, con inizio alle ore 18, che avrà luogo negli spazi del "The Nicolaus Hotel" di Bari.«La riunione ha lo scopo di acquisire suggerimenti e indicazioni per la programmazione dell'attività agonistica del torneo regionale di Eccellenza, di approfondire le tematiche inerenti i possibili format che il comitato regionale Puglia Lnd ha intenzione di adottare per le prossime due stagioni sportive, nonché di valutare eventuali modifiche all'attuale formula della Coppa Italia regionale» è quanto riportato nella nota diffusa dalla Federcalcio regionale. L'incontro riguarderà l'Usd Corato.