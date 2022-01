Lunghe code in farmacia: "Una sola apertura non basta"

Sarà capitato a molti in questi giorni di festa di notare, all'esterno delle farmacie di turno, lunghe code di utenti che necessitano di farmaci.A parte anche coloro che avevano bisogno di sottoporsi a tampone.In questo periodo di particolare necessità, si sono registrate molte lamentele da parte dei cittadini, certamente non nei confronti dei farmacisti che cercano al meglio di soddisfare le domande."Possibile che in una città di quasi 50mila abitanti nei giorni di festa, in questo periodo di pandemia, sia aperta soltanto una farmacia?" stigmatizza un cittadino, questa mattina in fila per oltre un ora all'esterno della farmacia di turno."Possibile che le istituzioni non si rendano conto della necessità di avviare un dialogo con le organizzazioni di categoria per migliorare il servizio?" continua.Un problema che potrebbe essere risolto avviando un dialogo con l'ordine dei farmacisti, certamente propenso ad offrire un servizio migliore ai cittadini.