L'Ordine dei Farmacisti incontra il sindaco: garantite prestazioni ordinarie e tamponi

Si è svolto, nel primo pomeriggio di oggi, a Palazzo di Città, un incontro, convocato dal Sindaco Corrado De Benedittis, con il Referente dell'Ordine dei Farmacisti, dott. Maurizio Tedone.Il Sindaco ha dichiarato la vicinanza e gratitudine dell'Amministrazione Comunale alle farmacie cittadine per l'importante lavoro che svolgono e per il grande sforzo compiuto in questo lungo periodo di Emergenza Sanitaria.Il dottor Tedone ha ribadito il pieno spirito di collaborazione con l'Amministrazione comunale e il massimo impegno dei Farmacisti, al servizio della popolazione, sia per garantire i servizi ordinari, che le prestazioni legate alla pandemia, in corso, come l'esecuzione dei tamponi.Tale prestazione è pur tuttavia su base volontaria e non deve compromettere la prioritaria attività assistenziale che le farmacie assicurano per l'efficiente erogazione dei medicinali.Molte farmacie, comunque, in orari extra turni lavorativi, hanno già assicurato sul territorio, nei giorni festivi e continueranno a farlo, l'esecuzione dei test Anti Covid.All'incontro ha preso parte anche il Consigliere Comunale, Salvatore Mascoli, Presidente della Commissione Sanità.