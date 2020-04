«Quella voragine sulla vecchia Corato - Bisceglie è un pericolo da un anno»

Le foto sono inequivocabili. Quella grande buca al centro della carreggiata sulla via vecchia che conduce da Corato a Bisceglie è un vero pericolo per gli automobilisti.La segnalazione ci giunge da un nostro lettore, Sergio, che ci riferisce che la buca è lì presente da oltre un anno senza che mai sia stata riparata.«Si tratta di una buca profonda almeno 20 centimetri, a due chilometri dal centro abitato» ci scrive Sergio.«Percorro spesso quella strada per motivi di lavoro ed è possibile che nessuno di chi di competenza veda o segnali un pericolo così grave!» è lo sfogo del nostro lettore il quale, attraverso il nostro portale, ha voluto potare alla pubblica attenzione il problema per «ensibilizzare e smuovere qualcuno per ripristinare il manto stradale ed eliminare i grossi pericoli esistenti.»