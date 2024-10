I residenti di via Bagnatoio: “Aprite le strade”

"Aprite le strade" gridano alcuni cittadini di Corato che risiedono in via Bagnatoio dove da tempo le sbarre del passaggio a livello risultano chiuse, generando di conseguenza disagi ai residenti della zona.Oltre alle loro voci, rimaste in sospeso, è stato affisso un grande striscione che ribadisce nuovamente il messaggio e il disagio vissuto dai cittadini per la chiusura prolungata delle sbarre.Scritto "rosso su bianco" lo striscione, collocato vicino alle barriere della ferrovia nord barese, non solleva dubbi e si fa portavoce delle richieste di tutti i residenti di via bagnatoio: "Vogliamo la libertà, riaprite la strada".Oltre allo striscione a cui, probabilmente ne farà seguito un altro, un residente ha espresso la sua preoccupazione e ha lanciato il seguente appello: "Siamo stanchi e soprattutto siamo rimasti colpiti negativamente dall'ultimo episodio che si è verificato negli ultimi giorni quando un ragazzo, per accompagnare d'urgenza la sorella che ha avuto un malore, ha rotto il passaggio a livello. La situazione continua e noi siamo stanchi e vorremmo che le "strade siano aperte".