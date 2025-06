Corato sotto assedio delle blatte disinfestazioni inutili

Corato si trova ad affrontare un'emergenza igienico-sanitaria che sta mettendo a dura prova la pazienza dei suoi cittadini: un'invasione di blatte che, nonostante le recenti operazioni di disinfestazione, continua a imperversare, in particolare nelle aree di Via Cesare Pavese e nei pressi del Palazzetto dello Sport.Numerose segnalazioni da parte dei residenti evidenziano la presenza massiccia di questi insetti, non solo nelle aree esterne ma anche all'interno delle abitazioni e delle attività commerciali.Un disagio che si acuisce considerando che, proprio in questi giorni, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto garantire interventi mirati a debellare il problema.La situazione in Via Cesare Pavese è particolarmente critica, con blatte che si avventurano indisturbate sui marciapiedi e persino all'interno dei cortili condominiali.Simile scenario si registra nella zona adiacente al Palazzetto dello Sport, un'area ad alta frequentazione che dovrebbe godere di un'attenzione particolare in termini di igiene pubblica.La domanda che i cittadini si pongono è legittima: le disinfestazioni effettuate sono state sufficienti ed efficaci? Oppure ci troviamo di fronte a un problema più radicato, magari legato a una manutenzione inadeguata delle fognature o alla presenza di focolai non completamente individuati e trattati?L'inefficacia degli interventi solleva dubbi sulla metodologia adottata o sulla frequenza degli stessi, suggerendo la necessità di un'analisi più approfondita e di azioni correttive immediate.Le blatte possono trasportare batteri e agenti patogeni che causano malattie come salmonellosi, dissenteria, epatite A, tifo, e altre infezioni gastrointestinaliL'amministrazione è ora chiamata a fornire risposte chiare e a mettere in atto misure più incisive per risolvere definitivamente questa sgradevole e preoccupante emergenza.La salute e il benessere dei cittadini dipendono da un intervento rapido ed efficace.