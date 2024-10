Strada chiusa in via Bagnatoio: arriva la proposta dei residenti

5 foto La proposta dei residenti di “Via Bagnatoio”

Striscioni e appelli non bastano per far riaprire via Bagnatoio e l'attesa è diventata stressante per i residenti che, più e più volte, hanno dichiarato di essere stanchi della situazione.Tuttavia, in attesa di un progetto definitivo per la realizzazione di una strada che colleghi via Bagnatoio ad altre strade limitrofe, i rappresentanti del "Comitato via Bagnatoio" hanno raccolto una serie di proposte e idee giunte da tanti coratini interessati al progetto.Quest'ultimo infatti è incentrato sulla realizzazione di una possibile proposta concreta e di fattibile realizzazione che sia in grado di permettere una rapida via di fuga per urgenze in caso di eccessivi tempi di chiusura del passaggio a livello e che, al tempo stesso, possa dare la possibilità ai residenti di poter svolgere le loro attività di vita quotidiana in maniera tranquilla.Nello specifico la proposta consiste nel collegare in maniera temporanea il viale a sinistra di via Lama Inglese da via Bagnatoio (linea viola) con viale delle Azalee (lina blu) attraverso la realizzazione di un sentiero (linea rossa).Qualora questo non sia possibile i residenti opteranno per la realizzazione di un sentiero con della breccia o con dell'asfalto per una lunghezza di 150m.Il tutto avverrà, spiegano i residenti, con le dovute richieste e autorizzazioni dei proprietari dei poderi e con l'auspicio che, vista l'urgenza, siano tutti a favore della proposta della strada alternativa."L'augurio, concludono, è quello che una proposta simile non venga cestinata ma presa seriamente in considerazione da parte dell'amministrazione e degli enti preposti e che i lavori possano essere subito realizzati".