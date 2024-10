Domani a Corato aprirà la nuova bretella che collega via Gravina e via Prenestina

Domani alla 12 in via Gravina, nelle vicinanze del campo sportivo, sarà aperta la nuova bretella di collegamento tra via Gravina e via Prenestina.All'evento interverranno insieme al Sindaco De Benedittis e alla Giunta comunale, il sindaco di Bari Vito Leccese, l'Onorevole Antonio Decaro e il dottoreMichele Abbaticchio.Il progetto si inserisce all'interno del programma di riqualificazione urbana "Cambia la Periferia", co- progettato dall'Amministrazione comunaleinsieme alla Città Metropolitana di Bari.L'intervento, del valore complessivo di 1.125.000 euro è stato cofinanziato con fondi statali per il tramite della Città Metropolitana e comunali per un importo di 125 mila euro.Nel dicembre 2022, l'amministrazione De Benedittis ha ritenuto necessario approvare una perizia suppletiva e di variante per superare una serie di carenze progettuali, tra cui l'aggiunta di una rete di fognatura bianca per migliorare il drenaggio delle acque piovane."È un risultato importante che coincide l'imminente apertura del cantiere dello Stadio. C'è voluto del tempo, ma ritenevamo di fondamentale importanza superare le carenze progettuali dell'opera" dichiara il Sindaco, Corrado De Benedittis."Ringrazio l'ufficio tecnico del Comune per il costante impegno, in particolare il dirigente Dottor Antonio Cacosso e il Rup Ing. Simona Gagliardi".