9 foto Runners tra la spazzatura: «Indecenti atti di inciviltà»

Non c'è atteggiamento più difficile da cambiare della mancanza assoluta del senso di civiltà, di educazione e di rispetto. Lo testimoniano le continue segnalazioni che giungono alla nostra redazione relative all'abbandono incondizionato di rifiuti di ogni tipo sulla pubblica via o, ancor peggio, in fondi rurali di ignari proprietari che vedono trasformarsi i loro terreni in discariche a cielo aperto e magari devono pure rispondere (sia economicamente sia amministrativamente, se non penalmente) di azioni compiute da sporcaccioni senza un minimo di ritegno.Tra i contributi fotografici che oggi pubblichiamo vi sono scatti che ci sono stati forniti da alcuni runners che preferiscono fare sport all'aria aperta poco lontano dalla periferia cittadina o in alcuni casi persino nel centro abitato.Come è noto la via vecchia che conduce a Barletta è la meta preferita di corridori amatoriali che amano percorrere a piedi quella via. Le passeggiate o la corsetta però divengono occasione per "ammirare" il grado di inciviltà di gente senza scrupoli che scarica immondizia per strada come se fosse l'azione più naturale che esista. E così ci si ritrova dinanzi a scenari raccapriccianti: bustoni di bottiglie di birra abbandonati, residui di una cena o di un pranzo al quale hanno partecipato tante persone lasciati liberamente per strada. E spazzatura di qualsiasi tipo. Su via della Macina la situazione non è delle migliori e lo certificano le immagini che pubblichiamo.L'auspicio è che l'indignazione che possa sorgere dalla denuncia dei runners possa essere da deterrente verso chi, miserabilmente, si rende protagonista di episodi di inciviltà assoluta e spinga i cittadini a stigmatizzare e denunciare eventuali atti di inciviltà agli organi competenti.