Il 31 dicembre è regolarmente prevista la raccolta della frazione organica: i dettagli
In caso di impossibilità a conferire i rifiuti nella fascia oraria su indicata, è possibile recarsi presso il Centro di Raccolta di Via Mangilli
Corato - martedì 30 dicembre 2025 13.42
SANB, d'intesa con il Comune di Corato, informa che mercoledì 31 dicembre è regolarmente prevista la raccolta della frazione organica (umido).
Al fine di evitare ogni inconveniente per possibili rischi legati ai festeggiamenti del capodanno, si invitano gli utenti a posticipare l'esposizione di mercoledì 31 per il conferimento della frazione umida nella fascia oraria dalle ore 1.00 alle ore 2.00.
Si rammenta che, in caso di impossibilità a conferire i rifiuti nella fascia oraria su indicata, è possibile recarsi presso il Centro di Raccolta di Via Mangilli nel giorno di capodanno dalle ore 7 alle ore 11.
