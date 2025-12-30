Mastelli Rifiuti
Il 31 dicembre è regolarmente prevista la raccolta della frazione organica: i dettagli

Corato - martedì 30 dicembre 2025
SANB, d'intesa con il Comune di Corato, informa che mercoledì 31 dicembre è regolarmente prevista la raccolta della frazione organica (umido).

Al fine di evitare ogni inconveniente per possibili rischi legati ai festeggiamenti del capodanno, si invitano gli utenti a posticipare l'esposizione di mercoledì 31 per il conferimento della frazione umida nella fascia oraria dalle ore 1.00 alle ore 2.00.

Si rammenta che, in caso di impossibilità a conferire i rifiuti nella fascia oraria su indicata, è possibile recarsi presso il Centro di Raccolta di Via Mangilli nel giorno di capodanno dalle ore 7 alle ore 11.
