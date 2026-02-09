Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso da SANB

Non si fermano gli episodi di inciviltà legati all'abbandono illecito dei rifiuti nel territorio di Corato. A denunciarli, questa volta, è SANB Corato (Servizi Ambientali Nord Barese), che ha diffuso un video con numerosi casi di smaltimento irregolare nelle aree periferiche della città.Le immagini mostrano chiaramente cittadini intenti a disfarsi di rifiuti di vario genere. Un comportamento che continua a rappresentare una delle criticità nella gestione del territorio e del decoro urbano.«Tutto questo non è soltanto una questione di spazzatura. È rispetto buttato a terra», è il commento amaro di SANB Corato.L'azienda invita ancora una volta a utilizzare correttamente i servizi di raccolta e a segnalare eventuali comportamenti illeciti.