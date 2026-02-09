Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso dalla SANB
Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso dalla SANB
Territorio

Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso da SANB

«Tutto questo non è soltanto una questione di spazzatura. È rispetto buttato a terra»

Corato - lunedì 9 febbraio 2026 9.41
Non si fermano gli episodi di inciviltà legati all'abbandono illecito dei rifiuti nel territorio di Corato. A denunciarli, questa volta, è SANB Corato (Servizi Ambientali Nord Barese), che ha diffuso un video con numerosi casi di smaltimento irregolare nelle aree periferiche della città.

Le immagini mostrano chiaramente cittadini intenti a disfarsi di rifiuti di vario genere. Un comportamento che continua a rappresentare una delle criticità nella gestione del territorio e del decoro urbano.

«Tutto questo non è soltanto una questione di spazzatura. È rispetto buttato a terra», è il commento amaro di SANB Corato.

L'azienda invita ancora una volta a utilizzare correttamente i servizi di raccolta e a segnalare eventuali comportamenti illeciti.
  • Rifiuti
Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta
9 febbraio 2026 Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta
Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell
9 febbraio 2026 Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell
Altri contenuti a tema
Il 31 dicembre è regolarmente prevista la raccolta della frazione organica: i dettagli Attualità Il 31 dicembre è regolarmente prevista la raccolta della frazione organica: i dettagli In caso di impossibilità a conferire i rifiuti nella fascia oraria su indicata, è possibile recarsi presso il Centro di Raccolta di Via Mangilli
Macabra scoperta nelle campagne: tre asinelli morti abbandonati tra i rifiuti Cronaca Macabra scoperta nelle campagne: tre asinelli morti abbandonati tra i rifiuti L'indignazione di un cittadino in contrada Lamacupa: avviate le indagini per risalire ai responsabili di un atto di inaudita gravità
“Vi teniamo d’occhio”: la campagna Sanb contro l’abbandono illecito dei rifiuti Attualità “Vi teniamo d’occhio”: la campagna Sanb contro l’abbandono illecito dei rifiuti Interessati i Comuni di Corato, Bitonto, Ruvo di Puglia e Terlizzi
Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale Attualità Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale L’iniziativa riguarda circa 1.700 chilometri del territorio della Città Metropolitana di Bari
Piano straordinario contro l’abbandono dei rifiuti: a Bari tavolo tecnico-operativo con ARO e Anci Puglia Piano straordinario contro l’abbandono dei rifiuti: a Bari tavolo tecnico-operativo con ARO e Anci Puglia continuano i controlli lungo le strade provinciali da parte della Polizia Metropolitana
Area metropolitana, i sindaci a Emiliano: «Chiediamo lo stato d'emergenza per rifiuti e roghi tossici» Attualità Area metropolitana, i sindaci a Emiliano: «Chiediamo lo stato d'emergenza per rifiuti e roghi tossici» Fissato per domani, 29 agosto, un confronto tecnico-operativo per la bozza del protocollo d'intesa
Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana Attualità Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana Anche Corato all'incontro col sindaco metropolitano Vito Leccese
45 Abbandono rifiuti, a Corato installate microcamere a intelligenza artificiale Attualità Abbandono rifiuti, a Corato installate microcamere a intelligenza artificiale Sanzioni salate per chi getta la spazzatura dalle automobili
La Misericordia dona un defibrillatore alla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie
9 febbraio 2026 La Misericordia dona un defibrillatore alla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie
Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato
9 febbraio 2026 Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato
Approvato ultimo bilancio di previsione del mandato De Benedittis
9 febbraio 2026 Approvato ultimo bilancio di previsione del mandato De Benedittis
Il Tandoi apre di sera
9 febbraio 2026 Il Tandoi apre di sera
L’attore e scrittore Fabio De Nunzio all’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi  per parlare di bullismo
9 febbraio 2026 L’attore e scrittore Fabio De Nunzio all’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi  per parlare di bullismo
Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva
8 febbraio 2026 Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva
Essere adolescenti oggi: due incontri a Corato
8 febbraio 2026 Essere adolescenti oggi: due incontri a Corato
Anziano ostaggio di una baby-gang, ma arriva la Polizia. Fermato un 14enne
7 febbraio 2026 Anziano ostaggio di una baby-gang, ma arriva la Polizia. Fermato un 14enne
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.