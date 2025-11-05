carcassa animale
Cronaca

Macabra scoperta nelle campagne tre asinelli morti abbandonati tra i rifiuti

L'indignazione di un cittadino in contrada Lamacupa avviate le indagini per risalire ai responsabili di un atto di inaudita gravità.

Corato - mercoledì 5 novembre 2025 6.38
Un atto di grave inciviltà e spregio per l'ambiente e gli animali è venuto alla luce lo scorso 1° novembre 2025 nelle campagne di Corato, precisamente in Contrada Lamacupa.
È stata la macabra scoperta del proprietario di un terreno a scoperchiare una situazione di degrado: recandosi sulla sua proprietà, il cittadino ha trovato un ingente cumulo di rifiuti abbandonati che emanavano un forte e insopportabile odore sgradevole.
L'aria era irrespirabile.
Avvicinandosi, la terribile constatazione: tra i rifiuti giacevano i corpi di tre asinelli deceduti, in avanzato stato di decomposizione.
La vista, purtroppo documentata anche da foto , ha scosso profondamente il proprietario.
"Ho riscontrato la presenza di un ingente cumulo di rifiuti abbandonati... Avvicinandomi, ho purtroppo constatato anche la presenza di tre asinelli deceduti in avanzato stato di decomposizione, abbandonati tra i rifiuti," si legge nella segnalazione inviata alle autorità competenti.
Il cittadino ha provveduto immediatamente a contattare le forze dell'ordine e gli enti preposti, che si sono recati sul posto per i necessari accertamenti.
La segnalazione formale, indirizzata alle autorità, mira a sollecitare interventi urgenti per l'indagine sulle carcasse e, soprattutto, l'avvio delle procedure per accertare le responsabilità di un gesto tanto grave quanto incivile.
L'abbandono di rifiuti e, in questo caso, di carcasse animali in un terreno privato rappresenta un duplice reato che danneggia l'ambiente e viola le normative sanitarie.
  • Rifiuti
  • abbandono rifiuti
