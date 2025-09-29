“Vi teniamo d’occhio”: la campagna Sanb contro l’abbandono illecito dei rifiuti

Prosegue senza sosta la campagna "", avviata dain collaborazione con i comandi di Polizia Locale e i Comuni di Corato,, Ruvo di Puglia e Terlizzi - per contrastare con fermezza il fenomeno dell'deiL'iniziativa, già attiva da alcuni mesi, punta ai cittadini ma anche e soprattutto ad applicare in maniera rigorosa leintrodotte dal decreto legge 116/2025, che inasprisce fortemente le pene per chi si rende responsabile di comportamenti illeciti.Le nuove disposizioni prevedono infatti:fino a 18mila euro;della patente di guida;fino a 5 anni nei casi più gravi, come lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi o l'abbandono in aree protette o di particolare rischio per la salute pubblica e l'ambiente.Grazie adi, controlli mirati e segnalazioni, i trasgressori saranno individuati e sanzionati. Al tempo stesso, la società di igiene urbana rinnova l'appello alla cittadinanza a utilizzare in maniera corretta i servizi a disposizione: dal porta a porta ai centri comunali di raccolta, fino alle giornate dedicate al conferimento straordinario di ingombranti.Un messaggio chiaro e diretto, quello di Sanb e delle amministrazioni locali: tolleranza zero verso chi sporca l'ambiente e manca di rispetto alla propria comunità.