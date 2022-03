«Si avvicina a chiunque, se qualcuno dovesse vederla ce lo segnali»

Sono trascorsi alcuni giorni dalla scomparsa di una splendida gattina in città e i proprietari, decisi a fare di tutto affinché l'animale possa essere ritrovato, hanno rivolto un appello sui social.La gatta, che si è persa in viale delle magnolie, è stata sotoposta a sterilizzazione. È solita avvicinarsi a chiunque avendo molta confidenza con l'uomo.Il recapito a disposizone per le segnalazioni è 3205320066.