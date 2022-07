Città a misura di animali? «Prima regola: il rispetto»

4 foto Animali, rispetto e norme da seguire: ne parliamo con Antonella Fasano del nucleo cinofilo-zoofilo Gadit di Corato

"Chi non ha mai posseduto un cane non sa cosa significhi essere amato" diceva Schopenhauer, eppure arrivati al terzo millennio laè ancora intrisa di problematiche: basti pensare a tematiche come l'abbandono o i maltrattamenti sugli animali, oppure la condivisione degli spazi urbani.Ne abbiamo parlato con, responsabile del nucleo cinofilo-zoofilodi Corato, con la quale abbiamo approfondito questioni come la sicurezza e le norme da seguire, per convergere verso una convivenza sempre più pacifica, dignitosa e sana tra animali e cittadini.«Innanzitutto ci occupiamo delle problematiche ambientali legate agli incendi, soprattutto qui nel, con attività di prevenzione e monitoraggio: le Gadit infatti sono convenzionate col Parco nei mesi estivi per gli. Mentre per quanto riguarda gli animali, sicuramente il fenomeno che riscontriamo più spesso sono i frequenti abbandoni, che si consumano soprattutto tra le strade di campagna, anche nei dintorni di Corato».«Personalmente sono del parere che chi ama il proprio animale, specie ora che molte strutture turistiche si sono attrezzate e sono diventate "pet friendly", o che comunque sono aumentati i professionisti cinofili che si occupano dio strutture che offrono pensioni per cani, anche casalinghe. Sono convinta che chi abbandona aveva già deciso di farlo da tempo,».«La componente umana sull'aggressività di alcuni cani (non solo pit bull) incide in primo luogo sulla corretta selezione caratteriale che solo un buon allevamento può dare, e in secondo luogo sulla corretta educazione del soggetto fin dai primi mesi di vita., non è per tutti, ma è per quei proprietari consapevoli di avere un cane dalle spiccate doti genetiche frutto di anni di selezione della razza stessa. Un buon educatore cinofilo è colui che, prima di educare il cane, lavora sul proprietario-conduttore. Solo con la conoscenza delle razze canine e della loro memoria genetica,, esaltandone invece le qualità: ci sono cani selezionati per lo sport, altri per il soccorso, altri per la compagnia ecc., sta a noi scegliere il tipo di cane in base al nostro stile di vita, e».«Prima regola: rispetto. Rispetto per tutti, anche per chi non tollera gli animali o ne ha paura. Non imporre necessariamente la presenza del nostro amico a 4 zampe ove non gradita, marecitante e in totale sicurezza per cani e conduttori. Dare la possibilità ai soggetti particolarmente difficili o in riabilitazione di accedere privatamente a determinati luoghi creati per loro, affinché anche il cane più scontroso possa godere di un po' di svago e gioco, senza incidenti o spiacevoli inconvenienti che possano mettere a rischio l'incolumità dei presenti. Sensibilizzare anche i proprietari di cani di piccola taglia a un corretto comportamento del proprio cucciolo, quindi creare un mini corso per il conseguimento di un patentino per tutti i conduttori cinofili e per tutte le razze».