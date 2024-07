Gatto scomparso a Corato: l'appello dell'ENPA

Powered by

«Lo scorso martedì, durante il brusco temporale che ha colpito il nostro territorio,, gatto tigrato di appena 1 anno e mezzo, si sarebbe allontanato a causa dello spavento dovuto ai tuoni».Inizia così l'appello diramato dall'e riguardante l'episodio accaduto il 2 luglio a Corato, precisamente nel«Per la paura potrebbe essere ovunque e potrebbe venir fuori in diversi momenti della giornata: uno dei tratti distintivi del felino è laEssendo un gatto domestico, non è assolutamente abituato a stare fuori casa e difficilmente si lascia avvicinare da chi non conosce. Di recente, l'animale ha avuto anche problemi di salute importanti.In caso di ritrovamento, contattare il prima possibile il numero