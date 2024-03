«Aiutateci a ritrovare Macchia»: l'appello dell'ENPA Ruvo di Puglia

». È questo llanciato dalle volontarie della sezioneunitamente ai referenti della colonia felina da cuimanca da sabato mattina.«Macchia è una gattina che noi abbiamo definito girovaga – affermano le volontarie – anche se, in realtà, stiamo cercando di capire bene le dinamiche dei suoi spostamenti. La gattina, sterilizzata e microchippata, è sempre vissuta a Ruvo di Puglia nella sua colonia regolarmente censita, ma nel mese di dicembre 2023 è stata ritrovata a. Non ci è chiaro come possa essere arrivata lì, in una frazione separata da Ruvo, difficilmente raggiungibile da un gatto "appiedato".Tornata in paese, a inizio gennaio, è stata segnalata in una zona completamente opposta rispetto alla sua, sempre a Ruvo, ma trafficata e pericolosa. Dopo il reinserimento nella sua colonia, due settimane fa la gattina ci è stata segnalata in strada a Corato, in un quartiere semiperiferico molto distante dalle vie di comunicazioneCome sono avvenuti questi spostamenti? Non ci è chiaro se la gattina si infili nelle autovetture di sua sponte o se in zona ci sia qualcuno che potrebbe non gradire la sua presenza. A tal riguardo, ricordiamo che èspostare i gatti dalla propria colonia di appartenenza. Peraltro, visto l'ultimo ritrovamento, non escludiamo che l'allontanamento possa coinvolgere altri Comuni e rispettive zone di campagna.Macchia è facilmente riconoscibile a causa del suo manto molto particolare. Chiunque la veda, ci contatti per favore utilizzando i nostri canali social o chiamando i numeri».