Raccolta alimentare nei punti vendita Joe Zampetti

Andria: Amici di Magù

Bari Via Redi: #CanileSanitario – Nati per Amarti Onlus

Bari Putignani: LAV

Bari Piazza Moro: ADA Onlus

Bari Via Amendola: Angeli D'amare

Barletta: Enpa Barletta

Bisceglie: Enpa Barletta | I Figli di Nessuno

Molfetta: Lega Del Cane sez Giovinazzo | Lega Cane/Feline

Trani: OIPA TRANI

Lecce: ARIA ODV

Monopoli: Canile di Fasano – 4 Zampe nel cuore

Campobasso: Leidaa – Sec. Campobasso

Foggia: Volontari protezione Animale – Foggia

Maglie: Adotta DOG

Cerignola: LEIDAA – Canosa

Francavilla Fontana – ENPA Latiano

L'iniziativa solidale promossa in tutti i punti vendita Joe Zampetti torna il 4 e il 5 Novembre. Obiettivo: aiutare quanti più musetti in difficoltà. Il primo weekend del mese, in tutti i punti vendita Joe Zampetti, è sinonimo di solidarietà: anche per il mese di Novembre c'è la raccolta alimentare mensile. Sempre più associazioni collaborano con noi per dare "una zampa" a tutti i cani e gatti che sono meno fortunati.In Italia, da Gennaio si stimano che circa 57mila tra cani e gatti sono stati abbandonati: un numero che spaventa e che non smette di crescere. Il numero totale di Musetti abbandonati arriva a quota 130mila nel nostro paese che vengono quotidianamente supportati dalle associazioni locali ma, si trovano sempre più in difficoltà nel sostenere così tanti animali.Nel mese di Ottobre, oltre alle nostre donazioni, c'è stata una grande risposta da parte di tutti. Infatti, la scorsa raccolta alimentare ha portato alla donazione di 1.024kg di cibo che sono finiti nelle ciotole dei musetti bisognosi.Ecco qui la lista dei punti vendita che partecipano e le relative associazioni: