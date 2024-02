10 foto Cucce per gatti: l'idea dell'ENPA Ruvo con lo "Stupor Mundi" di Corato

«La vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l'altro come un soggetto. È con questa citazione del filosofo Theodor Adorno che noi volontarie divogliamo parlare di un'esperienza entusiasmante conclusasi pochi giorni fa». Inizia così il comunicato stampa a firma di, rispettivamente fondatrice/ responsabile e vicepresidente sezione ENPA-Ruvo di Puglia.«Mosse dal desiderio e dalla necessità di assicurare delle cucce ai gatti delle colonie censite del territorio del nostro Comune, avevamo pensato di coinvolgere un'istituzione scolastica che potesse aiutarci nel nostro obiettivo. E quale realtà migliore del liceo artisticoDopo una prima fase interlocutoria, il progetto ha preso vita assumendo contorni sempre più nitidi ed è diventato il PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro, dell'attuale classe VD – indirizzo Legno: opportunamente motivati e sapientemente guidati dal docente di ebanisteria, prof. Peppino Di Zanni, e dal docente tutor PCTO, prof. Eliseo Tambone, i ragazzi hanno svolto– tradotti successivamente in modellini – e infine realizzato leL'intero percorso è stato per noi volontarie emozionante perché vedere, ogni qualvolta abbiamo assistito alle attività laboratoriali, tanti studenti intenti, come nelle parole di Adorno, a immaginare con il loro giovanile e fresco entusiasmo la felicità del destinatario (i nostri gatti) scegliendo, quindi, dopo attente e scrupolose ricerche sul web, forme, colori e materiali più adatti per le cucce, progettando e poi realizzando queste ultime nel rispetto delle caratteristiche etologiche del gatto, ci infonde tanta fiducia nell'umanità di domani. È bello sapere di aver anche lanciato semi di sensibilizzazione al rispetto degli animali, che germoglieranno in futuri uomini e donne responsabili e attenti alla tematica animalista.Alla consegna delle cucce, realizzate tutte con, avvenuta, anche l'assessore con delega all'Ambiente e al Territorio del Comune di Ruvo di Puglia, dott. Antonio Mazzone, il quale si è detto entusiasta dell'impegno e della passione profusi dai ragazzi e dai loro insegnanti nella realizzazione del progetto.Ci sembra doveroso oggi esprimere la nostra più profonda gratitudine a quanti, consapevoli del rigoroso lavoro da noi svolto con serietà e passione da circa un decennio a beneficio dei gatti del nostro territorio, hanno riposto fiducia in noi e hanno creduto che il desiderio delle utopiste volontarie di ENPA- Ruvo di Puglia potesse tradursi in realtà.Ringraziamo di cuore il Dirigente Scolastico del liceo artistico "Stupor Mundi", professor, per averci aperto le porte del suo Istituto e averci ascoltate. Ringraziamo di cuore il docente tutor PCTO, professor, persona per noi speciale per la sensibilità dimostrataci e preziosissimo trait d'union tra la nostra associazione e la sua scuola. Ringraziamo di cuore il prof. Peppino Di Zanni, artista poliedrico dalle mani magiche, sempre disponibile ad accogliere le nostre richieste. Ringraziamo di cuore i ragazzi della VD, i veri protagonisti di questa meravigliosa avventura.Se è vero che "la gentilezza nel donare crea amore", lo "Stupor Mundi",, ne è la prova evidente».