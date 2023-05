Gattini abbandonati in Piazza Marconi: il ritrovamento di un cittadino

I cinque cuccioli sono stati portati al veterinario, uno non ce l'ha fatta

Brutta sorpresa questa mattina per un cittadino di Corato: mentre attraversava Piazza Marconi, la sua attenzione è stata attirata da flebili miagolii, poi la triste scoperta. Un cartone abbandonato sul ciglio della strada, proprio di fronte al Teatro Comunale con cinque gattini di poche settimane all'interno, con ogni probabilità abbandonati.Il cittadino, una volta allertata l'associazione preposta, ha portato i cinque gatti al veterinario più vicino, ma uno di questi non ce l'ha fatta, in quanto già al momento del ritrovamento respirava a malapena.Un gesto deplorevole e vile, da condannare fermamente. Le telecamere nelle zone adiacenti l'abbandono potranno fare chiarezza e magari individuare l'identità del colpevole.