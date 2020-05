Via Trani, prove di sottopasso. Verso l'utilizzo della nuova strada

I lavori sul cantiere della strada ferrata di via Trani procedono spediti.Il sottopasso, che tanto ha fatto discutere, è ormai completato e manca davvero poco alla sua completa fruibilità.Alcuni automobilisti questa mattina hanno potuto percorrerlo in "anteprima", in ragione di alcuni lavori che stanno coinvolgendo la zona del passaggio a livello.Una novità alla quale presto chi percorrerà via Trani, in ingresso o in uscita verso i centri cittadini, dovrà abituarsi.Intanto chi ha percorso quel sottopasso ha voluto regalarci alcuni scatti, prima ancora del taglio ufficiale del nastro della nuova strada.