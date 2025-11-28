Cronaca
Camion bloccato durante una manovra su via Castel del Monte
Disagi al traffico questa mattina: non è il primo episodio che si registra in quel tratto stradale
Corato - venerdì 28 novembre 2025 10.02
Un camion è rimasto bloccato di traverso questa mattina su via Castel del Monte durante una manovra, paralizzando temporaneamente la circolazione. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista avrebbe tentato di completare la manovra in un punto troppo stretto per i mezzi pesanti, finendo per danneggiare parte del frontale del mezzo e occupare completamente entrambe le corsie.
Di conseguenza si sono verificati disagi significativi per automobilisti e residenti, con code formatesi da entrambi i lati della strada.
Sul posto presente la Polizia locale di Corato.
