Camion bloccato durante una manovra su via Castel del Monte

Un camion è rimasto bloccato di traverso questa mattina su via Castel del Monte durante una manovra, paralizzando temporaneamente la circolazione. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista avrebbe tentato di completare la manovra in un punto troppo stretto per i mezzi pesanti, finendo per danneggiare parte del frontale del mezzo e occupare completamente entrambe le corsie.Di conseguenza si sono verificati disagi significativi per automobilisti e residenti, con code formatesi da entrambi i lati della strada.Sul posto presente la Polizia locale di Corato.