Sosta in città, scatta il disco orario. Ecco dove

per un tempo massimo di 30 minuti valido dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 in Piazza Di Vagno, nella parte in asse con Via Roma;

per un tempo massimo di 60 minuti valido dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 sul lato destro secondo il senso unico di marcia di Via A. Moro tratto da Via Bronzetti a Via Cirillo;

per un tempo massimo di 30 minuti valido dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 sul lato numerazione dispari di Viale V. Veneto tratto da Via L. Santarella a V. Gioberti;

per un tempo massimo di 30 minuti valido dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 sul lato numerazione pari di Viale A. Diaz tratto compreso tra il civico 16 e il 26.

In attesa di definizione di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) che ridefinirà, in tutta la città, aree pedonali, parcheggi, zone 30, con ordinanza dirigenziale è stata istituita la sosta regolamentata con disco orario nelle seguenti zone: