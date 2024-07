Sovrappasso di via Castel del monte bloccato: si riapre una voragine

Chiuso temporaneamente il tratto di strada in attesa dell’arrivo dei tecnici della città metropolitana

Powered by

Si riapre una voragine nel sovrappasso di via Castel del monte e per precauzione il tratto di strada è stato interrotto. Il buco nella strada si era creato l'estate scorsa.L'interruzione sarà temporanea e sarà funzionale per attendere la risposta e l'intervento dei tecnici della città metropolitana.Nel frattempo i residenti segnalano una condizione di traffico nelle vicinanze del sovrappasso.