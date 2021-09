Strada Corato - Bisceglie, due milioni e mezzo per il ponte di Santa Croce

La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha bandito la gara per lavori urgenti di recupero e risanamento conservativo, rafforzamento locale, adeguamento e/o miglioramento sismico, messa in sicurezza del viadotto Santa Croce lungo la Strada Provinciale 34 "Bisceglie - Ruvo Corato" per un importo complessivo di 2.460.000 euro."Procede spedito l'iter burocratico-amministrativo per questi lavori necessari e attesi da anni su una delle arterie stradali più trafficate della nostra provincia", ha sottolineato il Vicepresidente della Provincia Bat, Pierpaolo Pedone. "L'amministrazione provinciale guidata da Bernardo Lodispoto continua a dimostrarsi attenta alle esigenze del territorio in sinergia con il lavoro di dirigenti e funzionari, con il costante obiettivo di migliorare strutture e infrastrutture centrali per la popolazione. Nel campo dell'edilizia scolastica e della viabilità, per esempio, le Città della Bat stanno conoscendo un notevole sviluppo e miglioramento. Per questo lavoriamo con passione ogni giorno al servizio della collettività e del bene comune".