A Corato la nona edizione de "Il tempo dei piccoli"

Si scaldano i motori per la nona edizione de "", rassegna letteraria rivolta ai più giovani con una serie di incontri e laboratori per incentivare la lettura promossa da Sistema Garibaldi e diretta da Bruno Soriato con la collaborazione del comune di Corato, che quest'anno ospiterà la manifestazione. Il titolo scelto per questa edizione èe le serate clou dell'evento saranno quelle del 17, 18 e 19 giugno, ma nel frattempo sono già pronti numerosi appuntamenti per i bambini dal 1 al 16 giugno nel cartellone diTra gli appuntamenti da segnalare, sicuramente l'anteprima dello spettacolo "Totò degli alberi" realizzato dalla compagnia Zukiba riadattando un classico della letteratura italiana qual è Il Barone Rampante di Italo Calvino in programma dall'1 al 5 giugno nel chiostro del Comune a partire dalle ore 21:00.È possibile consultare il programma dettagliato qui