La seconda giornata dell'edizione 2022 de "Il tempo dei piccoli", a Corato, inizierà con un lungo momento dedicato ai libri dei grandi e dei più piccini. Gli adulti si riuniranno in un cerchio estremamente gentile per ripercorrere, insieme e, la storia die la tradizione nonviolenta (e il suo libro s'intitolata "L'atto atomico della nonviolenza. Relazioni, stili di vita, educazione: Aldo Capitini e la tradizione nonviolenta" edizioni La Meridiana), organizzato con Presidio del libro Corato/VersoSud/Libreria Liber/Vecchie Segherie Mastrototaro.è il libro scelto per i piccoli. L'presenterà il suo albo senza parole, vincitore della sezione Junior del Silent book contest 2021 e sarà accompagnata da un vero apicoltore che grazie ad una speciale arnia di vetro ci farà conoscere la vita delle api. L'incontro è realizzato con la libreriaL'appuntamento, per entrambe le iniziative, è fissato sabato 18 giugno alle 10 al Chiostro del Municipio di Corato.Il pomeriggio proseguirà con una serie di eventi: alle 17, nella piazza del teatro, aprirà, con una serie di attività a ciclo continuo, come preparare polpette di terra e semi, costruire trottole di legno e radio di cartone per la nostra. Ci sarà anche un pulpito per iper i bambini che vogliono fare una dichiarazione d'amore!Dalle 17 inizieranno anche i primi incontri: nella torre di sud ovestconsarà dedicato ai piccolissimi, da zero a tre anni; uno spazio dedicato a genitori e piccolissimi per sperimentare com'è la primavera del corpo. Subito dopo, alle 18, conun momentoa cui sono invitate tutte le famiglie, anche e soprattutto quelle che vengono da lontano. Ci saranno libri in lingue diverse e un momento finale per condividere insieme un dolce tipico dell'Ucraina.Dalle 17 il Chiostro di San Domenico si aprirà al mito con due studi diversi tra loro:con(dai 7 anni) e quindialle 18 con(dai 6 anni). Un altro studio, questa volta di, nello spazio di Teatri Di.Versi, dove si entreràper un Cappuccetto Rosso vissuto da un punto di vista… diverso!Tutti gli eventi a numero chiuso sono prenotabili dal form sul sito della manifestazione (link) Chiusura di serata con uno spettacolo superpremiato (Eolo 2022) della, la storia del viaggio del giovane Tzigo e di un fiore azzurro molto speciale. Tzigo, tzigano, zingaro: il protagonista mettendosi in cammino deve fare i conti con chi è, da dove viene, in un attimo dal bosco si ritrova a casa della strega e sulla tomba della sua mamma… Per fortuna c'è qualcuno accanto a lui che lo accompagna, coinvolgendo il pubblico in alcune scelte concrete che decideranno il corso della storia. Spettacolo di figura e narrazione per attrice e pupazzo realizzato da Raffaele Scarimboli.La biglietteria on line è disponibile su, e sarà attiva anche la biglietteria fisica nei giorni 17-18-19 nella palazzina di fronte al teatro comunale di Corato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.