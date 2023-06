"Il Tempo dei Piccoli": il programma di oggi

"Tutta insieme non si può progettare, la Città Bambina: si può fare e disfare, è tutta un brulicare, cambia dalla sera alla mattina... Se la Città Bambina vuoi abitare, con meraviglia comincia a guardare!" Questa la chiusa del grande Manifesto della Città Bambina srotolato ieri al termine della parata dal balcone del Comune di Corato, segnalando l'adesione dell'amministrazione ad una idea di città che sceglie l'infanzia come punto di vista per costruire il proprio futuro.Con la giornata di sabato 17 giugno si entra nel vivo de il Tempo dei Piccoli: una miriade gli appuntamenti, che abitano innanzitutto gli spazi del palazzo di città: a partire dal premio Eolo Awards come Miglior Progetto 2023, Arcipelago, un'esperienza sensoriale del teatro Telaio di Brescia, che porterà una serie di piccole isole da esplorare all'interno della Sala Consiliare del Comune di Corato in cui i bambini stessi, che possono interagire, realizzeranno l'opera d'arte.Due le proposte per la piccola infanzia: Archipel di Laurent Dupont, in doppia replica mattutina nella Buvette del Teatro Comunale (ore 9.30 e ore 11) e Una storia sottosopra della compagnia bolognese La Baracca alle 18 nella sede di Teatri DiVersi. Nel chiostro del Palazzo di Città alle 21 Musica alle stelle, un concerto tutto dedicato al mondo dell'infanzia in cui si susseguono il curiosissimo Concerto Bizzarro di Giuliano di Cesare alla tromba e ai colori accompagnato al pianoforte da Livio Minafra, seguito da Mirko Lodedo al piano solo: un momento da convivere romanticamente tra le Luci della Città Bambina.Per tutta la giornata il chiostro comunale diventa un luogo dell'immaginario trasformandosi in Cantiere Città Bambina, con laboratori aperti a ciclo continuo: la Tintoria del vento, la Piccola Falegnameria Popolare, l'Ospedale dei giocattoli, il pOrto botanico! Ritorna anche Radio Città Bambina, questa volta con la forma de La Macchina dei Sogni del radiofonista elvetico Nicolas Joos, per poter registrare il proprio sogno e diventare una voce della mitica piccola radio. E mentre nel Teatro comunale vanno in scena gli esiti conclusivi dei corsi di teatro annuali di Teatri DiVersi, nel cortile della scuola Fornelli il suggestivo teatro di legno ospita l'incontro con l'autrice Rachele Furfaro con una riflessione su La buona scuola, a partire dalle provocazioni contenute nell'omonimo libro edito da Feltrinelli. L'appuntamento, dedicato in particolare ad insegnanti ed educatori, è curato da Viviana Peloso (Vecchie Segherie Mastrototaro). E per chi non volesse proprio andare a dormire, c'è l'osservazione della luna nel cortile del Fornelli, insieme agli amici di Osservatorio Astronomico Andromeda e Nati per Leggere!La nona edizione dell'iniziativa, promossa dal Comune di Corato con Kuziba e sistemaGaribaldi, è possibile anche grazie al decisivo sostegno della Chiesa Valdese e quello del main sponsor Granoro, e alla rete dei partner che vede in prima linea VersoSud, Teatri Di.Versi, Ecoteca Lab, I Piccoli Chi, Osservatorio Astronomico Andromeda e molte altre realtà locali. Biglietti su vivaticket.com, programma completo su www.iltempodeipiccoli.it