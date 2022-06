L'intensissima prima giornata

Ormai alimentato dal lunghissimo prologo, dai laboratori e dal successo raccolto da "Totò degli alberi", questo fine settimana, daecco l'ottava edizione deche laaccoglierà per la prima volta ma con il piglio di un'attitudine evidentemente già matura e una partecipazione che supera ogni aspettativa degli organizzatori,In centinaia si preparano ad animare la, mentre già ci si dispone ad ospitare spettacoli, laboratori, incontri. Così partirà a tempo di musica una scia di "foresti" per le vie della città animata dai giovani, dalla, e colorata dai bambini della seconda B e E della scuola Imbriani-Piccarreta custoditi dalla maestra Bice Mangione. Piccola sosta in largo Abazia con l'per tornare subito a innalzare l'albero in piazza Marconi per il. Qui, l'accoglienza sarà affidata all'orchestra deiper suonare i classici da Ciajkovskij a Rota. A seguire, intorno alle 19:30, arriveranno i burattini dicon lo spettacoloIn contemporanea, nella sede di Teatri Di.Versi, si terrà ", finale di laboratorio con il gruppo dei piccoli attori alle prese con un circo leggero, anzi leggerissimo: attenzione, se non si sta attenti si rischia di volare! La prima serata si concluderà con un dolcissimo viaggio nel mito: nel Chiostro della Chiesa di San Domenicotratto da Metamorfosi di Ovidio, di e conè un'iniziativa a cura della compagnia Kuziba con la direzione di. Ideata dae sviluppata nel contesto di sistemaGaribaldi, quest'anno è stato accolto con calore dallagrazie all'impegno e alla passione del Sindaco, dell'assessore alla culturae di tutto il personale del Comune di Corato a partire dal dirigente del quinto settore Giuseppe Sciscioli, oltre a Flavia, Nicola e Massimiliano. L'edizione 2022 sarà realizzata grazie al sostegno di 8x1000 della, al partenariato dellae alla complicità di Archimisti, Ecoteca Lab, Lavorare Stanca/Verso Sud, Hub.bazia, Libreria I piccoli Chi, Libreria Liber, MirusEvents, Nati per leggere, Osservatorio Astronomico Andromeda, Presidio del libro di Corato, Radicamenti, Teatri Di.versi, ZonaEffe. Si trasforma in un esperimento collettivo grazie al sorprendente slancio di un eterogeneo gruppo di lavoro che, capitanato da sQuolaGaribaldi, si è riunito alltorno all'idea di una Città Bambina da coltivare insieme, formato da: Nunzia Antonino, Livio Berardi, Carlo Bruni, Donato Di Clemente, Rossana Farinati, Letizia Fata, Adriana Gallo, Patrizia Labianca, Daniele Lasorsa, Claudia Lerro, Angela Malcangi, Rossella Maldera, Pietro Naglieri, Viviana Peloso, Bruno Ricchiuti, Mariablu Scaringella, Carmen Sciscioli Laura Soldani, Beppe Strafella, Nicolò Serafino, Annabella Tedone, Valentina Vecchio, LorenzoZitoli e gli insegnanti, gli alunni e il personale delle scuole primarie e dell'infanzia della città di Corato e del Liceo Artistico Federico II.Ulteriori informazioni sul sito della manifestazione (link) e sulla pagina Facebook di Kuziba teatro.