"Il Tempo dei Piccoli" al via ufficialmente con la conferenza stampa di presentazione

Il caldo sole estivo ha accolto Giovedì 1° giugno alle 11:00, presso il Chiostro del Comune di Corato, la conferenza stampa di presentazione della IX edizione de Il tempo dei piccoli, organizzata da Associazione Kuziba e Comune di Corato, con il sostegno di Granoro, RegionePuglia, 8x1000 Chiesa Valdese e Ministero della Cultura.I giovanissimi studenti delle scuole elementari della città di Corato sono stati i protagonisti della presentazione di questa rassegna teatrale che nasce proprio per loro, i "piccoli" della città, dando loro l'opportunità di affacciarsi al magico mondo del teatro.Presenti il Sindaco Corrado De Benedittis, l'Assessore alle politiche Educative e culturali Beniamino Marcone e il direttore artistico del festival Bruno Soriato.Sono poi giunte le staffette provenienti dalle scuole, per consegnare le proposte realizzate da tutti i piccoli di Corato per Gli Stati Generali della Città Bambina, ovvero i loro Sogni e Progetti per rendere Corato una città da favola, a misura di bambino.Resta ovviamente aperto l'invito a tutti i "grandi piccoli" a partecipare gioiosamente e unitamente ai loro bambini a questa ricca rassegna teatrale.