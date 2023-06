Con Verso Sud aspettando Il Tempo dei Piccoli: ecco il programma delle attività

Il Tempo dei Piccoli, organizzato da Kuziba Teatro e dal Comune di Corato, non rispetta le regole adulte e si muove secondo dinamiche proprie, i grandi tornano bambini ed i bambini, veri protagonisti, si sentono grandi.Proprio su questa dicotomia, nei giorni precedenti de Il Tempo dei Piccoli, Verso Sud Ecosistema Culturale in collaborazione con Kuziba Teatro ha organizzato un calendario di laboratori da svolgere in Hub.bazia, progetto site-specific per la rigenerazione umana di Piazza Abbazia.Tutti gli appuntamenti che seguono sono in Piazza Abbazia, fatta eccezione per la visita guidata.I laboratori di Preistoria Bambina e In forma di cosa: autoritratto in versi richiedono prenotazione.Si inizia il 7 e l'8 giugno mattina con Manifesto in piazza, un laboratorio riservato alle scuole di tipografia cubitale, una vera e propria stamperia fuori misura per stampare il Manifesto della Città Bambina a caratteri cubitali.Dall'8 giugno al 18 giugno, Alessandro Lucci con Pazza Piazza, farà rotolare Piazza Abbazia in tutti i giochi che abbiamo sempre desiderato, da mattina a sera, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Aperto a tutti con il bisogno del contributo di tutti. Si sa, giocare è una cosa seria.Il 9 giugno alle 16.30 iniziano gli appuntamenti di Preistoria Bambina con Mimmo Lorusso ed in collaborazione con Terrae APS e Vivarch APS. Si torna a fare storia, concretamente, con Un giorno da preistorici, laboratorio di scheggiatura delle selce (prenotazioni al l'innovazione https://forms.gle/xbKMpZwmFcAGPfxGA).Il 10 giugno alle 16.00 si continua con la visita guidata alla Necropoli Preistorica di San Magno. Il raduno è nel piazzale della Scuola Media "Imbriani", occorre essere automuniti.Appuntamento aperto a tutta la famiglia (prenotazioni al link: https://forms.gle/H7fqzCFM1efLAUgL8).Il 12 giugno alle 16.30 è la volta di Con le mani in pasta, laboratorio di manipolazione dell'argilla (prenotazioni al link:l https://forms.gle/aeoVQCj8EuJaUC9a6) e, infine, il 16 giugno alle 9.00, Pittura preistorica, laboratorio sui colori e tecniche di pitturazione (prenotazioni al link: https://forms.gle/LuxNesKggjuu8bFaA).Il 12 ed il 13 giugno dalle 17.00 Giuliano Maroccini, poeta e direttore artistico di Verso Sud- Ecosistema Culturale, terrà il laboratorio In forma di cosa: autoritratto in versi, un laboratorio di scrittura autobiografica per grandi e piccini (prenotazioni al link: https://forms.gle/wvASsVYo5pJsE7o86).Tutte le attività de "Il Tempo dei Piccoli" e preparatorie sono sul sito https://www.iltempodeipiccoli.it/lacittabambina/Hub.bazia è un progetto di rigenerazione umana su Piazza Abbazia a Corato, parte di Verso Sud - Ecosistema Culturale e curato dall'APS Lavorare Stanca. La partecipazione ai laboratori è completamente gratuita essendo il progetto, nella sua parte laboratoriale, finanziato dalla Regione Puglia.