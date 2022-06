Domenica 19 giugno si concluderà l'ottava edizione de "Il tempo dei piccoli" a Corato. L'ultima giornata partirà dae agli appuntamenti di sabato si aggiungeranno la piccola redazione di, l'e l'Alle 10 lo spettacolo "Piccoli misteri", per i bimbi da zero a quattro anni e i loro genitori, prodotto dale con. Il racconto dell'intreccio di memorie che hanno il sapore della vita, dove la nascita dura il tempo di una cottura… "Piccoli misteri" è condividere un istante di teatro per dare "la sostanza". Un cult del teatro per la piccola infanzia, un omaggio al pane nella città del grano. L'appuntamento è nella sedeAl mattino e al pomeriggio, in piazza si nasconderàdi, un piccolo viaggio poetico perdai 6 ai 99 anni, conche pedala oggi, pedala domani, sono finite con la loro casa con le ruote proprio a Corato! Un mondo di oggetti magici, segreti, storie, affetti e memorie, nel quale ciascuno di noi potrebbe persino scoprire di avere un tetto e una porta…Un altro evento a sorpresa caratterizzerà la giornata conclusiva della rassegna ma gli organizzatori, per il momento, sono riusciti a mantenere il segreto..Nel pomeriggio, alle 17, con partenza dalla velostazione di Corato, un altro studio in divenire accompagnerà i partecipanti in un percorso nella, laboratorio itinerante con. Una passeggiata di scoperta degli spazi naturali e dei luoghi della memoria per dare corpo anche a quello che è invisibile agli occhi."Il tempo dei piccoli" potrebbe finire a… pizze in faccia! Ma è solo uno spettacolo, ", dei(Chiostro del Municipio, ore 18) con due eccentrici panettieri alle prese con l'arte dell'impastare finiscono per essere travolti dagli eventi: giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica.Gran finale alle 19 in piazza Marconi per lacon Mirus. Accesso libero ma... con cuscino!Biglietteria on line disponibile su www.diyticket.it , biglietteria fisica attiva nella palazzina di fronte al teatro comunale dalle 10 alle 13 e dalle 17alle 20.Tutti gli eventi a numero chiuso sono prenotabili dal form rintracciabile sul sito