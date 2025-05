A Corato la seconda edizione di AllergoMurgia

Dott. Attilio Di Girolamo – U.O.C. Allergologia – A.O.U. Policlinico di Bari

– U.O.C. Allergologia – A.O.U. Policlinico di Bari Dott. Marco Loiodice – Medico oftalmologo – Università degli Studi di Foggia

– Medico oftalmologo – Università degli Studi di Foggia Prof. Antonio Vacca – Direttore D.A.I. e Ordinario di Medicina Interna – A.O.U. Policlinico di Bari

– Direttore D.A.I. e Ordinario di Medicina Interna – A.O.U. Policlinico di Bari Prof. Roberto Ria – Direttore Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica – Università di Bari

– Direttore Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica – Università di Bari Prof. Eustachio Nettis – Direttore U.O. di Allergologia e Immunologia Clinica – A.O.U. Policlinico di Bari

– Direttore U.O. di Allergologia e Immunologia Clinica – A.O.U. Policlinico di Bari Dott. Corrado D'Andria – Direttore S.C. di Medicina Generale – ASL Taranto

– Direttore S.C. di Medicina Generale – ASL Taranto Prof. Donato Di Bona – Ordinario di Medicina Interna, Allergologia e Immunologia Clinica – Università di Foggia

Domani, sabato 10 maggio, la città di Corato ospiterà la seconda edizione di, un appuntamento scientifico dedicato all'approfondimento delle malattie allergiche, che si terrà presso l'Hotel Appia Antica.La giornata prenderà il via alle 8.30 con l'apertura ufficiale e i saluti istituzionali di:«Le malattie allergiche rappresentano una delle sfide più rilevanti per la medicina contemporanea, coinvolgendo numerose discipline specialistiche. AllergoMurgia vuole essere un punto di incontro tra le evidenze più recenti e la pratica clinica, con un focus concreto sui bisogni dei pazienti», spiegano i responsabili scientifici dell'evento, i dottori coratiniPromosso con l'obiettivo di aggiornare i professionisti sanitari sulle più recenti evidenze scientifiche, il convegno affronterà un ampio ventaglio di tematiche: asma severo, congiuntivite allergica, rinite e poliposi nasale, oltre a problematiche pediatriche e cutanee come dermatite atopica, orticaria cronica e vitiligine. Saranno, inoltre, discussi nuovi approcci terapeutici per l'esofagite eosinofila e il ruolo delle terapie complementari, in un'ottica di integrazione con la medicina tradizionale.Organizzato in tre moduli tematici e una sessione finale di tavola rotonda multidisciplinare,rappresenta un momento di confronto tra specialisti di diversa estrazione, uniti dall'intento di migliorare gli strumenti diagnostici e terapeutici a disposizione per la gestione delle patologie allergiche.Il convegno è accreditato ECM (ID 444234) ed è rivolto a medici chirurghi (tutte le discipline), infermieri, farmacisti, biologi e ortottisti, e attribuisce otto crediti formativi. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.Per consultare il programma completo e iscriversi gratuitamente occorre visitare il seguente link: www.altaformazioneaims.it/corso-allergomurgia