AllergoMurgia 2025: la seconda edizione accende i riflettori sull’allergologia

È tornato con successo AllergoMurgia, l'evento scientifico che ha visto Corato al centro del confronto specialistico sull'allergologia. La seconda edizione ha confermato l'importanza di questo appuntamento per il dibattito multidisciplinare tra professionisti della salute.Con l'arrivo della primavera, le allergie respiratorie e cutanee tornano a colpire milioni di persone, causando disagi e, in alcuni casi, gravi complicanze. «Siamo al secondo appuntamento di AllergoMurgia, un evento importante per approfondire tutto ciò che riguarda il mondo allergologico» – ha dichiarato il dott. Attilio Di Girolamo, coratino e Responsabile U.O.C. Allergologia presso l'A.O.U. Policlinico di Bari, nonché responsabile scientifico dell'evento.«I pazienti allergici – ha proseguito Di Girolamo - rappresentano circa il 25% della popolazione italiana. Parliamo di patologie che, in alcuni casi, possono risultare letali: basti pensare che l'asma provoca almeno 1.000 decessi al giorno nel mondo.Diventa quindi fondamentale saper riconoscere precocemente queste condizioni e investire nella formazione continua, nello studio e nell'aggiornamento scientifico per individuare soluzioni terapeutiche efficaci e salvaguardare la salute dei pazienti».A fare eco, il dott. Marco Loiodice, anch'egli coratino, medico oftalmologo presso la UO di Oftalmologia del Policlinico di Foggia e co-responsabile scientifico dell'iniziativa: «Questo corso rappresenta un'occasione preziosa di confronto tra professionisti di diverse branche mediche, uniti dall'obiettivo comune di affrontare il crescente fenomeno delle allergie. È fondamentale che i professionisti continuino ad aggiornarsi per offrire ai pazienti risposte sempre più efficaci e personalizzate».Nel corso della giornata, si sono alternati interventi di alto profilo, coinvolgendo numerose specialità mediche. Il programma ha spaziato dalle ultime evidenze sull'asma severo, alla congiuntivite allergica, rinite e poliposi nasale, con approfondimenti specifici anche sulle problematiche pediatriche.Ampio spazio è stato dedicato alle nuove strategie terapeutiche per la dermatite atopica e l'orticaria, oltre a focus innovativi su patologie emergenti come la vitiligine e l'esofagite eosinofila.AllergoMurgia 2025 si conferma così un appuntamento di riferimento nel panorama scientifico, capace di valorizzare il ruolo di Corato come luogo di dialogo e crescita per la comunità medico-scientifica.