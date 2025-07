A Corato Lino Patruno presenta il suo ultimo libro "Il Sud ha vinto"

Questa sera, martedì 15 luglio, alle ore 19, a "Terrazza Ferrara" in viale Cadorna 3, sarà ospite il giornalista e divulgatoreper parlare del suo ultimo volume, pubblicato da SECOP edizioni.Ex direttore de "La Gazzetta del Mezzogiorno" e docente del master in Giornalismo dell'Università di Bari, da decenni, tra conferenze, articoli e libri, Patruno ci racconta un Mezzogiorno che ha vinto per chiunque oggi senta il bisogno di un'altra velocità. Di una forma di vita che non identifichi l'essere con il fare. In un mondo che premia la prestazione, che trasforma la connessione in dipendenza e la produttività in ossessione, il Sud – con il suo ritmo lento – si offre come possibilità.L'autore dialogherà con, docente e storico. Il saggio non si limita a denunciare, ma propone unaIn questo libro - che si apre e si chiude con un eloquente "nonostante tutto" - Lino Patruno vuole andare oltre il pamphlet d'accusa. Ci propone un manifesto di liberazione. "Il Sud ha vinto" vuol dire che ha vinto su sé stesso, sul suo destino precostituito, che era quello di essere soltanto terra di emigrazione. Il Sud ha vinto perché è diventato una terra di nuova modernità, basata sulla sua produttività e sul suo stile di vita che trova nella lentezza la sua peculiarità.